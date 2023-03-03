الخارجية الايرانية تحذر الغرب من استغلال حقوق الانسان لتحقيق اهدافه السياسية

وقال كنعاني ان الحكومة الايرانية وضعت متابعة موضوع التسمم واسبابه على راس أولوياتها ونشر معلومات موثقة عن نتائج التحقيقات وطمئنة العوائل وازالة القلق، مبينا ان الاجهزة المختصة تتابع بجدية ودقة التحقيقات في هذا المجال واعلان النتائج بأسرع وقت.

واشار كنعاني الى ان بعض الدول التي تمتلئ سجلاتها السوداء بالانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان تجاه الشعب الايراني، تقف اليوم في قفص الاتهام فيما يتعلق بحقوق الانسان ، وبالتالي فأن على مسؤولي هذه الدول الكف عن التصريحات الاستعراضية والتدخلية بهذا الشان.

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