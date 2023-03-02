طائرة المساعدات الانسانية الايرانية الـ 15 لمنكوبي زلزال سوريا تحط في مطار حلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هبطت طائرة المساعدات الإنسانية الخامسة عشرة التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اهالي سوريا المنكوبة بالزلزال، في مطار مدينة حلب شمال غربي سوريا وسلمت حمولتها للسلطات السورية.

وقال "سلمان نواب نوري" ، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب ، في تصريح لارنا ، أنه تم حتى الآن نقل 422 طنا من المساعدات الإنسانية من قبل الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى 3 مطارات في سوريا عن طريق 15 طائرة سلمت للسلطات السورية وهذه هي تاسع طائرة مساعدات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمتضررين من الزلزال في مدينة حلب وتحتوي على 16 طنا من جميع أنواع المساعدات للمنكوبين بالزلزال في شمال غرب سوريا.

وأعلن أن شحنة هذه الطائرة تشمل أدوية ومواد غذائية وحليبا مجففًا. وقبل ذلك تم إرسال 3 شحنات مساعدات جوية من ايران إلى دمشق و 3 شحنات إلى اللاذقية و8 شحنات أخرى إلى حلب، ليبلغ العدد الاجمالي مع طائرة المساعدات اليوم 15 طائرة.

وقد أسفر الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا عن مصرع اكثر من 50 الفا واصابة عشرات الالاف الاخرين في البلدين والحق دمارا هائلا في البنية التحتية والوحدات السكنية.

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