وصول طائرت المساعدات الإيرانية الثالثة عشر إلى حلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب، سلمان نواب نوري، أنه تم حتى الآن نقل 387 طناً من المساعدات الإنسانية لجمهورية إيران الإسلامية إلى ثلاثة مطارات في هذا البلد بواسطة 13 طائرة وتم تسليمها للسلطات السورية ، وقال هذه هي سابع طائرة مساعدات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمنكوبين بالزلزال في سوريا والتي وصلت إلى حلب في الأيام الماضية ، وتشحن 12 طناً من انواع المساعدات التي قدمتها جمهورية إيران الإسلامية للمتضررين من الزلزال في شمال غرب سوريا.

وأعلن أن شحنة هذه الطائرة تشمل مواد غذائية وحليبًا مجففًا.

وقبل ذلك تم إرسال ثلاث شحنات مساعدات جوية من جمهورية إيران الإسلامية إلى دمشق وثلاث شحنات إلى اللاذقية وست شحنات أخرى إلى حلب ووصل الاجمالي الى 13 طائرة.

وأرسلت عدد من الدول مساعداتها إلى سوريا حيث وصل عدد الطائرات التي حملت المساعدات إلى أكثر من 200 طائرة.

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