الرئيس الايراني يفتتح 15 مشروعا كبيرا لصناعة المياه والكهرباء في جنوب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افتتح السيد إبراهيم رئيسي و وزير الطاقة الايراني، علي أكبر محرابيان، صباح اليوم الجمعة رسميا محطة بوشهر لتحلية المياه رقم 2 ، وأمر رئيس الجمهورية كذلك بتشغيل 14 مشروعًا لصناعة المياه والكهرباء في المحافظة، كما امر بتدشين أربعة مشاريع مهمة في مجال صناعة كهرباء في المحافظة بشكل افتراضي.

وخلال هذه الرحلة، تم أيضا افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تزويد المياه إلى مدينة جم ، ومحطة تحلية مياه بوشهر التي تبلغ مساحتها 35 ألف متر مكعب ، ومحطة تحلية المياه في مدينة وحدتية.

وقال السيد ابراهيم رئيسي خلال هذا الحفل: "الحكومة تتطلع للحد من مشاكل المياه والكهرباء والتوترات المائيى في البلاد"، مضيفا: "اليوم، نرى أن الخبراء الايرانيين حققوا مشروعا كبيرا وتم حل مشكلة مياه الشرب في محافظة بوشهر".

وأضاف: "ان منع التوتر المائي في البلاد من الإجراءات الجادة التي تتخذها الحكومة، ووزير الطاقة سيحاول تقليص مشاكل الناس بالجهد على مدار الساعة".

/انتهى/