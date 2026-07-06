وزير الطاقة: إيران بقيادة الإمام الشهيد تحوّلت إلى قدوة للأحرار في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه صرح الوزير علي‌آبادي، اليوم الاثنين، على هامش مراسم تشييع الامام الخامنئي الشهيد (رضوان الله تعالى عليه) والشهداء من أسرته الكريمة: "إن قائد الثورة الشهيد، بإيمانه الراسخ، وإخلاصه، وشجاعته، وبصيرته المستقبلية، واعتماده على طاقات الشعب، مَهّد طريق العزّة والتقدّم لإيران الإسلامية، وأحيا روح الثقة بالنفس بين الأمة، ولا سيّما بين نخب البلاد وخبرائها".

وأوضح أن "من أهم ما تركه لنا ذلك الإمام الشهيد، الثقة بالقدرات الداخلية، والإيمان بطاقات النخبة والشباب في هذا البلد؛ وهي رؤية مكّنت إيران الإسلامية من تحقيق تقدّم مذهل في العديد من المجالات، ومواصلة مسار التنمية والاستقلال رغم الضغوط والقيود".

وتابع علي‌آبادي قائلاً: شهدت صناعة المياه والكهرباء، من بين القطاعات الأخرى، إنجازات قيّمة ودائمة في عهد زعامة قائد الثورة الشهيد. فتركيزه الدائم على الاعتماد على الذات، والتقنية المعرفية، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، كان الأساس لإحداث تحوّلات كبيرة في هذه الصناعة.

وأكّد على انه " ومع بداية قيادة الامام الشهيد، كان حجم توليد الكهرباء في البلاد نحو ١٣ ألف ميغاواط، ولكنه اليوم تجاوز ١٠٠ ألف ميغاواط، وهذا النمو الاستثنائي هو رمز لقدرات الخبراء الإيرانيين وثمرة روح الثقة بالنفس التي عزّزها قائد الثورة الشهيد في البلاد".

وأضاف وزير الطاقة: "في مجال توفير مياه الشرب أيضاً، كان هناك نحو ٤٠ محطة تنقية مياه في جميع أنحاء البلاد في تلك السنوات، ولكنها اليوم تجاوزت ٢٨٠ وحدة، ممّا يؤدي دوراً لا يُعوّض في توفير مياه شرب صحية ومستدامة للشعب".

وقال: "وفي قطاع السدود، انتقلنا من نحو ٢٩ سداً وطنياً إلى أكثر من ٢٩٠ سداً كبيراً ووطنياً؛ وهو إنجاز يلعب دوراً محورياً في توفير مياه الشرب، وتنمية الزراعة، وإدارة الموارد المائية، ومكافحة الجفاف، ويعكس التقدّم الكبير الذي أحرزته إيران الإسلامية في ظل توجيهات ذلك الإمام الشهيد".

وأشار إلى أن "محافظة طهران، ولا سيما في يوم التشييع، استنفرت جميع طاقاتها بالتعاون مع المحافظات المجاورة والمساندة، وبجهود جهادية وتنسيق واسع، لتأمين مستدام للمياه والكهرباء لهذه المراسم العظيمة والشعبية".

وأضاف علي‌آبادي: إن عمل وزارة الطاقة وقطاع المياه والكهرباء في خدمة هذه المراسم المهيبة لم ينتهِ بعد، فزملاؤنا في محافظات قم وخراسان الرضوية وغيرها من المحافظات المساندة لا يزالون في حالة استعداد تام، ليقدّموا في الأيام المقبلة، بالتزامن مع نقل وتشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد وأسرته الكريمة في هذه المحافظات، أفضل الخدمات للشعب.

واختتم وزير الطاقة كلامه قائلا: يعتبر قطاع المياه والكهرباء في البلاد نفسها ملتزمة بمواصلة طريق ذلك الإمام الشهيد، من خلال الخدمة المخلصة، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير البنى التحتية، وزيادة رضا الجمهور، والاعتماد على القدرات الداخلية، سعياً لتحقيق أهدافه السامية.