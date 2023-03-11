وزير النفط الايراني يعلن عن رقم قياسي غير مسبوق في إنتاج الغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير النفط الايراني قال في حفل رفع ضغط الغاز في مدينة تربت جام(شرقي البلاد): "في الوقت الذي شهدت البلاد بردا غير مسبوق في شتاء هذا العام، حيث كانت درجة الحرارة 20 درجة تحت الصفر في 25 محافظة بالدولة، تم إنشاء المقر الرئيسي للوقود بالتعاون مع محافظ والمدير العام لشركة الغاز في محافظة خراسان".

وأضاف وزير النفط: "ان هذا العام، تم تحطيم الرقم القياسي لإنتاج الغاز في 21 مصفاة بالبلاد، وتجاوز إنتاج ونقل الغاز رقم المليار متر مكعب". وتابع اوجي: "ان الدراسات المرتبطة بخط الانابيب الحادي عشر نحو الاكتمال، وخط نقل الغاز من منطقة "دشتك" الى "نهبندان" سيتم تشغيله قريبا".

وأوضح وزير النفط: "ان هذا العام وفرنا 1.8 مليار لتر من الكيروسين للوقود السائل، وزاد انتاج الغاز بمقدار 20 مليون متر مكعب. أيضا، رغم التخطيط الذي تم إجراؤه، بلغ استهلاك الغاز في الشتاء 700 مليون متر مكعب يوميا، وهو رقم غير مسبوق، ومع ذلك، فقد مررنا هذا الشتاء البارد بأقل قدر من التحديات. لدينا 27 مليون مشترك بالغاز في البلاد، منهم 90 ألف شخص فقط في ترتب جام، منهم 17 ألف مشترك لديهم مشاكل، لكننا زودناهم والسخانات النفطية والكهربائية.

واكد وزير النفط الايراني: "لقد بذلتنا جهودا كبيرة لتوفير الغاز اللازم للقطاع الصناعي وتوليد الكهرباء بالتعاون مع كافة الجهات... واجه البلاد هذا العام بردا غير مسبوق وكان العدو يخطط أيضا لخلق الازمة في البلاد، لكن لحسن الحظ، وبالتعاون مع الاجهزة المختلفة مضى هذا الشتاء بشكل جيد.

/انتهى/