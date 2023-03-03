رئيس شركة غاز بروم الروسية يلتقي بالمسؤولين الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مسؤولو شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة بوزير النفط الايراني وتبادل وجهات النظر حول زيادة التعاون ودفع مذكرة الطاقة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية.

أعلنت شركة غازبروم الروسية في بيان أن وفدا من هذه الشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة هذه الشركة، ناقش وتبادل وجهات النظر حول زيادة التعاون ودفع مذكرة الطاقة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية.

جاء في هذا البيان: "سافر ممثلو شركة غازبروم برئاسة أليكسي ميلر، رئيس لجنة إدارة الشركة، إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأضافت غازبروم: "كجزء من هذه الرحلة، عقد أليكسي ميلر اجتماعات عمل مع النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، و وزير النفط، جواد اوجي، ورئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومحسن خجسته مهر.

وبحسب شركة غازبروم المملوكة للدولة ، "نوقشت في هذه الاجتماعات مجالات التعاون في قطاع الطاقة تقدم المذكرة الموقعة بين شركة غازبروم وشركة النفط الوطنية الإيرانية في عام 2022".

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