صحيفة: ألمانيا قررت استخدام الأنابيب المتبقية بعد "السيل الشمالي-2"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، تجري الحكومة الألمانية محادثات مع شركة "نورد ستريم 2 "، حول شراء أكثر من 3000 أنبوب مخزنة في ميناء موكران بجزيرة روغن.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر: "تعتزم الحكومة الفيدرالية استخدام هذه الأجزاء لبناء خط أنابيب يبلغ طوله أقل بقليل من 40 كيلومترا، والذي سيربط محطة الغاز الطبيعي المسال المخطط لها بالقرب من روغن مع لوبمين في البر الرئيسي".

ويشار إلى أن الصفقة قد تكون صعبة من الناحية القانونية، لأن "نورد ستريم 2"، تنتمي إلى شركة "غازبروم" الروسية.

من جانبها لم ترد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحدى الصحف للتعليق على الموضوع.

وفي 26 سبتمبر الماضي، تعرضت خطوط نقل الغاز الروسي عبر قاع البلطيق، "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2"، للتفجير.

وفي 8 فبراير الجاري نشر الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش، تحقيقا صحفيا اتهم في السلطات الأمريكية بتنفيذ التفجيرات.

وذكر الصحفي، أنه يستند إلى معلومات استخبارية، قال إنه حصل عليها من أحد المتورطين بشكل مباشر في الإعداد لعملية التفجير.

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