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٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١:١١ م

ردا على اجراءات برلين التدخلية... ايران تطرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين

ردا على اجراءات برلين التدخلية... ايران تطرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، ان طهران قامت بطرد اثنين من دبلوماسي ألمانيا، ردا على اجراءات برلين التدخلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني: "تم طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان باعتبارهما عنصرين غير مرغوب فيهما في أعقاب الإجراءات التدخلية وغير المسؤولة للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية للجمهورية الإسلامية الايرانية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "ان الجمهورية الإسلامية ترد على التدخلات بحزم وقوة"، مضيفا: "ان أولوية إيران هي دائمًا الحفاظ على التفاعل في جو من الاحترام، ولكن إذا أرادت بعض الأطراف تجاهل المعايير الأساسية والسيادة الوطنية لبلدنا، فإن اتخاذ خيارات بديلة أمر لا مفر منه".

يذكر انها قامت الحكومة الالمانية، الاسبوع الماضى بطرد اثنين من موظفي السفارة الايرانية في برلين، في اجراء تدخلى للشؤون الداخلية والقضائية الايرانية اثر اصدار الحكم بالإعدام ضد متزعم زمرة "تندر" الارهابية، جمشيد شارمهد، الذي لديه جنسية المانية وكان قد خطط للاعمال الارهابية وتنفيذها داخل ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1931119

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