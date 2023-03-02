الرئيس الإيراني يؤكد على أولوية تعزيز الاقتصاد... 13 وفاة و977 إصابة بكورونا

العميد فدوي: أمريكا فشلت في تحقيق النصر على إيران وباتت يائسة أمامها

صرح نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي بأن الأمريكيين فشلوا في كل الصراعات التي خاضوها معنا خلال هذه السنوات الـ 44 ، وأكد ان القيام بالحد الأدنى من الواجبات جعلنا أقوياء وهم دائما يائسون امامنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد فدوي، قال مساء الاربعاء في الملتقى الشامل لمجمع الامرون بالمعروف والناهين عن المنكر : مهما حاول الأميركان جاهدين طيلة 44 عاما فإنهم لم يتمكنوا من تحقيق النصرعلى إيران رغم أنهم كانوا ومازالوا أقوى منا بسبب قدراتهم المادية إلا أن سبب فشلهم هو أننا خلال هذه الفترة قمنا بواجباتنا الإلهية إلى حد ما.

وصرح نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني بأن الأمريكيين فشلوا في كل الصراعات التي خاضوها معنا خلال هذه السنوات الـ 44 ، وأكد: القيام بالحد الأدنى من الواجبات جعلنا أقوياء وهم دائما يأئسون امامنا وبالطبع هذا أيضًا وعد الله الذي قال إنك إذا قمت بالمهام الموكلة إليك ، فسأساعدك أيضًا.

وأشار إلى أنه في كل مجال نتبع فيه اوامر الله ، انجز الله أيضًا ما وعد به وقال: إذا كانت لدينا مشاكل في الاقتصاد اليوم ، فيعود ذلك الى إننا لا نعمل بما امر الله ، على سبيل المثال ، القانون الوحيد الذي وقعه الإمام والمراجع هو قانون البنوك اللاربوية وهي قضية يتم العمل على خلافها الآن على الرغم من وجود القانون ، وطالما أن هناك ربا في الاقتصاد ، فإن الوضع الاقتصادي لن يتحسن لأن الله أعلن أنه من ياكل الربا فلياذن بحرب من الله.

وصرح العميد فدوي: انه على صعيد القوة العسكرية ، لأننا عملنا بما امر الله ، استطعنا الانتصار على العدو ، لكنهم رغم ذلك لا يكفون عن العداء لنا ، وبعبارة اخرى ان خبثاء العالم والطابور الخامس لم يدخروا جهدا لاثارة الفتن لهذه الثورة ومن هذا المنطلق فانهم تشبثوا هذه المرة بالضغوط الاقتصادية .

الرئيس الإيراني يؤكد خلال لقاء السفراء الجدد على أولوية تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد

أكد الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد هو الأولوية الأولى للسلطة التنفيذية في إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي، قال خلال اللقاء مع سفراء ايرانيين جدد لدى 10 دول في انحاء العالم : ان السلطة التنفيذية وضعت على جدول اولوياتها تعزيز البنية الاقصادية للبلاد، وبما يلزم عليكم ايضا اعطاء الاولوية في اطار مهامكم الى توسيع التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية للجمهورية الاسلامية مع العالم.

واعرب رئيس الجمهورية عن امله بالنجاح لهؤلاء السفراء الجدد، مؤكدا عليهم بضرورة ترسيخ اكبر نسبة من التعاون مع جميع بلدان العالم، وذلك بناء على الاسس الثلاثة التي تنطق منها السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ اي "العزة والحكمة والمصلحة".

واعتبر اية الله رئيسي، ان التركيز على ثوابت ومبادئ الثورة الاسلامية واتخاذ مواقف صحيحة في اطار المهام الموكلة وبما يضمن تحقيق اكبر نسبة من المصالح الوطنية، كسائر المسؤوليات الملقاة على عاتق سفراء الجمهورية الاسلامية في انحاء العالم.

ومن جانبهم، قدم السفراء الايرانيون الذين تم اختيارهم لدى 10 دول مختلفة، تقريرا حول طبعية العلاقات بين ايران مع هذه الدول؛ مع تاكيدهم على بذل جهود حاسمة من اجل توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية معها.

ردا على اجراءات برلين التدخلية... ايران تطرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، ان طهران قامت بطرد اثنين من دبلوماسي ألمانيا، ردا على اجراءات برلين التدخلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني: "تم طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان باعتبارهما عنصرين غير مرغوب فيهما في أعقاب الإجراءات التدخلية وغير المسؤولة للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية للجمهورية الإسلامية الايرانية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "ان الجمهورية الإسلامية ترد على التدخلات بحزم وقوة"، مضيفا: "ان أولوية إيران هي دائمًا الحفاظ على التفاعل في جو من الاحترام، ولكن إذا أرادت بعض الأطراف تجاهل المعايير الأساسية والسيادة الوطنية لبلدنا، فإن اتخاذ خيارات بديلة أمر لا مفر منه".

يذكر انها قامت الحكومة الالمانية، الاسبوع الماضى بطرد اثنين من موظفي السفارة الايرانية في برلين، في اجراء تدخلى للشؤون الداخلية والقضائية الايرانية اثر اصدار الحكم بالإعدام ضد متزعم زمرة "تندر" الارهابية، جمشيد شارمهد، الذي لديه جنسية المانية وكان قد خطط للاعمال الارهابية وتنفيذها داخل ايران.

اسلامي: اغلقنا الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي على حل الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى زيارة رافائيل غروسي إلى طهران بعد يوم أو يومين,

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد إسلامي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء: "ان التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجري وفق الروتين المعتاد، خاصة في هذه المرحلة التي تسعى الإمبريالية الإعلامية في استخدام أقصى إمكاناتها لإلحاق الأذى بالبلد".

وأضاف اسلامي: "اغلقنا الملفات الخلافية مع وكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل قضية عدم الامتثال لبيان تصميم أجهزة الطرد المركزي، واتضح أنه لا يوجد انحراف أو قضية مهمة ليلزم متابعته".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "النقطة الثانية هي أن البعض كانوا يدعون باننا لم نرد على اسئلة الوكالة الدولية حول انشطتنا النووية، ولكنها جرت مناقشة هذا الموضوع أيضا، وسيزور المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي طهران بعد يوم أو يومين".

وحول ما إذا كانت زيارة غروسي يمكن أن تحل الملف النووي، قال اسلامي: "لا نقبل أي شيء غير عادي تحت ضغوط سياسية".

وردا على سوال حول المزاعم التى تتحدث عن عدم الشفافية في برنامج ايران النووي، اكد اسلامي: "الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران وأكّدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير".

الصحة الايرانية: تسجيل 13 وفاة و977 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن وفاة الـ13 من المصابين بكورونا، وإرتفاع اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض إلى 144858 وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مركز العلاقات العامة التابع لوزارة الصحة الايرانية، انه بناءً على معايير التشخيص النهائية، تم تحديد 977 مصابا جديدًا بـ Covid-19 في البلاد خلال الـ24 الماضية والذي تم نقل422 منهم إلى المستشفى.

وبلغ بذلك، العدد الإجمالي للمصابين بـCovid-19 في البلاد إلى 7،568،903 حتى الآن، حيث تعافى 7 ملايين و 339 ألف و 457 مصابا أو خرجوا من المستشفيات.

ويخضع الآن 301 مصابًا بفيروس كوفيد -19 تحت العناية في أقسام الرعاية الخاصة بالمستشفيات، ولا توجد حاليا مدينة في الحالة الحمراء، بينما 6 مدن في حالة برتقالية، و 94 مدينة في حالة صفراء، و 348 مدينة في حالة زرقاء.

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