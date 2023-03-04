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٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١٢:٠٩ م

الكويت تدين تصريحات وزير المالية الصهيوني بشان بلدة حوارة

الكويت تدين تصريحات وزير المالية الصهيوني بشان بلدة حوارة

أدانت دولة الكويت التصريحات العنصرية المتطرفة التي أدلى بها وزير المالية الصهيوني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، والتي دعا من خلالها إلى "محو بلدة حوارة من الخريطة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، اليوم السبت:" ترفض دولة الكويت بشكل تام لمثل هذه التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية كافة، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت الوزارة، على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف هذه الحملات التحريضية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وضرورة العمل على ردع هذه الممارسات التصعيدية، وتوفير الحماية المدنية الكاملة له.

وشددت على أهمية دعم الجهود الدولية كافة، الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية، والقانونية، المشروعة، وإقامة دولته المستقلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1931186

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