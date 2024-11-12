الأردن يدين بشدة تصريحات الكيان الصهيوني ويصفها بالتحريضية والمتطرفة

وأفاددت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الأردنية أدانت في بيان لها، بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير المتطرف سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها.

وجدد البيان التأكيد على رفض عمّان المطلق وإدانتها لـ"هذه الدعوات التحريضية"، مضيفة أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

واعتبرت الوزارة تلك التصريحات "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

كما عدت هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية "خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967.

وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة"، داعية إياه لـ"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".

/انتنهى/