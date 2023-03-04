إيران تشارك في معرض الصناعات الأمنية والدفاعية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد تم عرض خلال الدورة الـ 11 للمعرض اليوم السبت، معدات دفاعية انتجتها ايران عبر منظمة الصناعات الدفاعية ومنظمات الصناعات الجوية والابحاث والتطورات الدفاعية والجغرافية في جامعة مالك الاشتر ومنظمة تطوير مصادر الطاقة.

وحضر هذه المراسم كبار المسؤولين العراقيين بينهم " محمد صاحب الدراجي " مستشار رئيس الوزراء العراقي، وعن الجانب الايراني العميد السيد " حمزة قلندري " رئيس الشؤون الدولية في وزارة الدفاع الايرانية.

الجدير بالذكر أن أعمال هذا المعرض سوف تستمر لـ 4 أيام.

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