وزير التعليم العالي العراقي يدعو إلى تعزيز التفاعلات العلمية مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نعيم العبودي، قبيل قيامه بزيارة منظمة البحث العلمي والصناعي الإيرانية، اليوم (الأحد)، اشار في مؤتمر صحفي، إلى هدفه من الزيارة إلى إيران، قائلا: "الغرض من هذه الرحلة هو توقيع مذكرة تفاهم وتطوير التعاون العلمي بين البلدين، بما فيه تبادل الأساتذة والطلاب والخبرات العلمية".

وبشأن التفاهمات التي سيتم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة، أوضح عبودي: "سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم بشأن البحث المشترك والتآخي بين مراكز البحوث في البلدين، وكذلك يكون لدينا العديد من موضوعات التعاون مسبقا، والتي سنتطرق اليها، منها افتتاح فرع من جامعة طهران في العراق".

واعتبر وزير التعليم العالي العراقي، تبادل الخبرات بين البلدين مهما جدا، مؤكدا: "ان لهذه القضية أثر إيجابي على العلاقات بين البلدين بشكل عام، واليوم أكثر من 70 ألف طالب عراقي يدرسون في إيران، ومن المهم للغاية تعزيز التعاون الأكاديمي في هذا الصدد".

وكذلك أعرب نائب وزير التعليم العالي العراقي لشؤون التعليم والبحث، حيدر الربيحي، خلال هذه الزيارة، عن أمله في تعزيز العلاقات الإيرانية العراقية في مجال التعاون العلمي، مؤكدا: "لدينا معلومات جيدة عن مستوى بحوث ايران العلمية ونعلم أن الباحثين الإيرانيين لديهم مستوى عال وأن هناك علاقة جيدة بين الصناعة والبحث".

وشدد على ضرورة زيادة المواصلات البحثية بين الباحثين الإيرانيين والعراقيين ونقل الخبرات الإيرانية المتعلقة بالبحوث إلى العراق، موضحا: "ان في هذا الصدد، تحاول وزارة التعليم العالي العراقية لزيادة التعاون مع إيران وتبادل الطلاب والأساتذة والباحثين، ونحن ندعم هذه العملية من الناحية المالية".

و بعد هذا المؤتمر الصحفي، قام وزير التعليم العالي العراقي بزيارة منظمة البحث العلمي والصناعي الإيرانية مع عدد من المديرين العراقيين للاطلاع على عملية البحث في ايران والتقى مع رئيس المنظمة البحث العلمي والصناعي ونائب وزير العلوم الإيراني، حسن زمانيان.

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