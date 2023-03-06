العميد أشتياني: لا نحتاج إلى منظومة  S400 / زيادة طلب شراء المسيرات الايرانية من عدة دول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أشتياني، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة الدفاع: إن المصالح الوطنية والأمن من بين الأولويات الرئيسية لوزارة الدفاع.

وتابع: في القضايا الدولية تحركنا بشكل يجعل هذه الخطوة تمثل الاستقلال والاقتدار والاكتفاء الذاتي، وهذا صعب للغاية على الأعداء، ولهذا السبب كل أفعالهم هي من اليأس والضعف. لقد هُزموا من قبل إيران الإسلامية في كل المجالات، ولهذا يفعلون أشياء غبية ولئيمة.

وفي إشارة إلى تقدم البلاد، قال وزير الدفاع إن شبابنا وصلوا إلى مستوى من الاقتدار والتكنولوجيا لا يمكن لأي قوة شيطانية أن تعوقهم، واليوم تغلبنا على العقوبات والضغوط ولدينا أحدث المعدات الموجودة والضيوف الذين يأتون إلى بلادنا من دول مختلفة يتفاجئون بهذا التقدم ويقدرون هذه الإنجازات.

واعتبر العميد أشتياني توجيهات قائد الثورة الإسلامية وعزم وارادة القوى الإبداعية في وزارة الدفاع من الأسباب الرئيسية لهذه التطورات وقال: نسعى لتحقيق أهدافنا بخطط قفزة.

وقال العميد أشتياني: اعتبرنا تحركنا في وزارة الدفاع مبنياً على خطط القفزة. قمنا بتطوير برنامجين؛ كان أحدهما برنامجًا عاديًا تم إعداده سنويًا للمنظمات الصناعية ، والآخر كان برنامجًا قفزة أعلنا عنه. تم تحقيق معظم البرامج المجمعة مرتين على الأقل أكثر مما كان مخططًا له.

وفي إشارة إلى إحصائيات وأرقام إنجازات وزارة الدفاع، قال: إن مهمتنا الأهم كانت تسليح القوات المسلحة، حيث قمنا بزيادة توفير السلع والخدمات بمقدار 1.5 مرة مقارنة بالعام الماضي. هذا يعني أنه تم تحقيق ما يقرب من 78 ألف مليار تومان في هذا المجال.

لقد حققنا نموًا يقارب مرتين ونصف من حيث الإنتاج والمبيعات

وأشار وزير الدفاع إلى أننا حققنا نجاحا كبيرا في الصادرات لا يمكن مقارنته بالماضي. قال: لقد حصلنا على مرتين ونصف من حيث الإنتاج والمبيعات. كما أنشأنا أكثر من 85000 فرصة عمل، وهو ما يمثل 15000 فرصة عمل إضافية مقارنة بالعام السابق.

وقال العميد أشتياني عن التعاون مع الشركات المعرفية: إن وزارة الدفاع على اتصال بنحو ألف شركة معرفية وتتعاون مع نحو 6 آلاف شركة في مختلف القطاعات. زاد حجم التعاون بين وزارة الدفاع والشركات القائمة على المعرفة بنسبة 80٪ مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف: لتسهيل هذه العملية، أنشأنا صندوق أبحاث وتكنولوجيا الصناعة الدفاعية ونظمنا ثلاث مدارس متخصصة. أيضا، تم اتخاذ تدابير بشأن التوطين.

التوطين بهدف رفع العقوبات

قال وزير الدفاع: نسعى للتوطين بثلاثة أهداف. أولاً، رفع العقوبات القاسية التي فُرضت علينا، وثانياً، التعامل مع التخريب الصناعي للعدو، وثالثاً، توفير العملة التي يمكن أن نحصل عليها في هذا الصدد.

وتابع القول في قسم تصنيع الأجزاء، أنتجنا أكثر من 38000 قطعة ومواد مطلوبة، وتم توطين الكثير منها، وقد وفر هذا الإجراء الكثير من العملة.

وقال وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة: وفرنا نحو مليار دولار بإنتاج المعدات.

وفي إشارة إلى نجاح معدات وزارة الدفاع في تدريب القوات المسلحة، قال العميد أشتياني: "في مجال الصواريخ نتحدث عن الدقة والتخفي والتهرب من الرادار والقدرات، ونحن ننتج صواريخ باليستية. صواريخ بمدى 2000 كيلومتر، وجميع أنواع صواريخ كروز، وقد أنتجنا مدى يصل إلى 1000 كيلومتر، ويمكن إطلاقها من الأرض ومن تحت السطح. في مجال الدفاع الجوي، قمنا بإنتاج المعدات وفقًا للتهديدات المختلفة، والتي تتوافق مع كل تهديد من تهديدات صواريخ كروز والطيور الصغيرة، ومن خلال بناء أنظمة مختلفة، قمنا بإنتاج النظام المناسب ضد التهديدات المختلفة.

لا نحتاج إلى منظومة S400

ورداً على سؤال حول الشائعات الأخيرة حول S400 وتبادل التقنيات الدفاعية بين إيران وروسيا، قال وزير الدفاع: روسيا من الدول التي لديها تاريخ وعلاقات وثيقة مع إيران. في الماضي، أجرىنا مناقشات مستفيضة معها، وكان مستوى علاقاتنا مع موسكو مرتفعًا.

وقال: يمكننا القول إننا وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي من الأسلحة الدفاعية. الأنظمة التي نمتلكها حاليًا فريدة من نوعها في العالم يمكنها حل مشكلتنا. إذا كان من الضروري إضافة أنظمة أخرى إلى الأنظمة الحالية، فسنحقق في الأمر في نفس الوقت، ولكن في الوقت الحالي ليست هناك حاجة بهذا المعنى. في الواقع، الأنظمة الحالية في البلاد كافية، ومنظومة باور 373 منظومة رائعة ترغب العديد من الدول في أن يكون لهم مثلها.

لا يستطيع الكيان الصهيوني أن يضر بإيران

وعن الرد على تهديدات الكيان الصهيوني قال: بالنسبة لهذا الكيان الصهيوني يتضح لهم ولمؤيدي هذا الكيان القاتل للأطفال أنهم غير قادرين على إلحاق الأذى بإيران، إنه أمر يخصهم وسنرد بالقوة على أي عمل يتخذهون، مثل ما حدث في أصفهان.

كما قال وزير الدفاع عن التعاون مع فنزويلا: لقد أجرينا العديد من المفاوضات والمباحثات مع الأطراف الفنزويلية والتعاون في مجال النفط والغاز وبالطبع التعاون العسكري مستمر.

ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مع الأحادية للقوى العظمى، قال العميد أشتياني: إن الدول المستقلة تمكنت من منع الأحادية، رغم أن الأمريكيين والغربيين يسعون لتحقيق أهدافهم بالضغط تمامًا كما ضغطوا على روسيا في أوكرانيا. لقد رأينا انهم أصيبوا بخيبة أمل في هذه الحرب وهذه علامة على تراجع قوتهم ويمكن منع نزعتهم الأحادية على الصلات بين الصين وروسيا وإيران.

بيع الصواريخ لروسيا هو هجوم دعائي

وبشأن الأنباء المنشورة عن بيع صواريخ باليستية لروسيا وإصرار وسائل الإعلام الأجنبية على هذا الأمر، قال وزير الدفاع: الواقع مختلف عما تقدمه بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد. الادعاءات التي يوجهونها ضد الجمهورية الإسلامية بشأن بيع الصواريخ وما إلى ذلك ليست قضايا مثبتة. مثل هذه الأخبار هي هجمات دعائية يقوم بها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية.

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