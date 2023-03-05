الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل "خلافات" بين وزراء حكومة نتنياهو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت وقناة كان العبرية أن "وزير الجيش يوآف غالانت حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من أنه سيقاطعه إذا استمر في تسريب محتوى محادثاتهم الخاصة لوسائل الإعلام، حيث فعل ذلك 3 مرات".

وأضافت القناة أن "بن غفير حاول يوم الجمعة الاتصال بالوزير غالانت للحصول على توضيحات بشأن اعتقال مستوطنين اثنين، لكن غالانت لم يجب على الاتصال، مما دفع بن غفير إلى الاتصال برئيس الوزراء".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد وصف الليلة الماضية، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالكاذب كما وصف بن غفير بمهرج "التيك توك".

وقال لابيد إن "بن غفير يواصل التحريض على العنف وتشجيعه، وهذا لم يحدث من قبل بأن يحرض وزير في الحكومة علنا على نشوب مواجهة بين الشرطة والجمهور".

في موازاة الصراع الداخلي، خرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين للمشاركة في تظاهرات حاشدة للأسبوع التاسع على التوالي احتجاجا على سياسات حكومة نتنياهو وخططها لتعديل النظام القضائي.

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