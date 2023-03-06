المنتجة "نوبخت" الإيرانية تترأس لجنة تحكيم مهرجان "نساء" السينمائي في بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتجة "نوبخت" شاركت سابقاً في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، كمهرجان برلين السينمائي الدولي للمرة الثالثة الشهر الماضي من خلال إنتاجها للفيلم الوثائقي " بوابة الأحلام - DREAMS 'GATE " في قسم مسابقة الأجيال كما تولت التحكيم في مهرجانات عديدة كمهرجان "فيفوغ- Fifog" السينمائي الدولي في سويسرا ومهرجان "الدين اليوم- Religion Today" الدولي للأفلام في إيطاليا ومهرجان MENA السينمائي الدولي في هولندا.

وكان الفيلم الايراني "بوابة الاحلام" حاضرا في عرضه الدولي الثاني في قسم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة من الدورة السادسة لمهرجان بيروت السينمائي الدولي.

ويذكر ان الفيلم الوثائقي الطويل "بوابة الاحلام" هو من إخراج المخرجة السينمائية الايرانية "نيغين أحمدي" وإنتاج المنتجة الايرانية "إلهة نوبخت".

وسيتابع هذا الفيلم عرضه عالمياً بحيث سيعرض للمرة الثالثة في مهرجان كوسموراما السينمائي الدولي التاسع عشر في مدينة تروندهايم النرويجية .

يذكر ان الدورة السادسة لمهرجان "نساء " السينمائي الدولي ، الذي هو بإدارة رئيس جمعية بيروت السينمائية، سام لحود، يقام في بيروت في الفترة من 5 الى 11 اذار 2023 حيث ستقام مسابقات خلال هذه الدورة بين أعمال المخرجين من دول مختلفة في عدة أقسام منها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و مسابقة الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة القصيرة ومسابقة الأفلام الإيقاعية القصيرة.

وترأست المنتجة الإيرانية، إلهة نوبخت ، لجنة تحكيم قسم "الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة القصيرة" لمهرجان "نساء" السينمائي الدولي السادس في بيروت والذي أقيم تحت شعار "نساء من أجل القيادة" في لبنان.

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