الوثائقي الإيراني "حبيب الله" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان بولندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الفیلم الإيراني"الوثائقي "حبيب الله" الایراني للمخرج عدنان زندي وإنتاج كلناز حسيني وسينا أيوبي بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان زوم السينمائي الدولي الثامن والعشرين في بولندا.

يعد مهرجان زوم السينمائي الدولي أحد أكبر وأهم المهرجانات السينمائية المستقلة في بولندا. الهدف من هذا الحدث هو التعرف على المنتجات السينمائية ذات قيمة فنية عالية حول قضايا مستقلة ومبتكرة وكذلك الترويج لفن الفيلم المستقل.

واقيم مهرجان زوم الثامن والعشرون في بولندا من 3 إلى 9 مارس 2025.

وقد شارك هذا الفيلم الوثائقي ايضا في الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان شيفيلد في إنجلترا والدورة الرابعة لمهرجان موسكو الكردي ومهرجان "حقیقت" للسينما.

و قصة الفيلم تدور حول فنان يواجه تحديات جديدة مع تقدمه في العمر.

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