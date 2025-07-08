الفيلم الإيراني "اخر القرش الحوت " يفوز بجائزة خاصة في مهرجان شنغهاي السينمائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس المديرية العامة للثقافة والإرشاد الإسلامي في محافظة بوشهر محمد حسين زندويان قال إن الفيلم الوثائقي "آخر الحوت القرش"، الذي يعد من أروع أعمال السينما الوثائقية الإيرانية، فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان شنغهاي السينمائي الأول الذي أقيم في الفترة من 3 إلى 7 يوليو/تموز 2025 في يونغتشوان بالصين.

وأضاف أقيم هذا المهرجان بالتزامن مع منتدى بريكس واجتماع الدول الآسيوية ومثل الفيلم الوثائقي "آخر قرش حوت" إيران في القسم التنافسي لهذا الحدث السينمائي.

وتابع زندويان في حفل ختام هذا المهرجان،منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة، للفيلم الوثائقي "آخر قرش حوت" وتسلم المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصين الجائزة نيابة عن مخرج الفيلم.

وفاز هذا الفيلم الوثائقي بجائزتي أفضل موسيقى وأفضل تصوير سينمائي في مهرجان "سينما حقیقت" للأفلام الوثائقية السابع عشر، كما حصل على دبلوم فخري لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان فجر السينمائي الثاني والأربعين.

وقد شارك الفيلم في العديد من المهرجانات، بما في ذلك مهرجان كمبوديا السينمائي الدولي الرابع عشر، ومهرجان كولومبيا البريطانية البيئي، ومهرجان جيرونا السينمائي السادس والثلاثين في إسبانيا، ومهرجان "أسولو" الإيطالي، ومهرجان الشاشة العريضة في المملكة المتحدة.

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