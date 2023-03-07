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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١٢:٤٦ م

اللواء موسوي: استقلالية ايران وعدم التبعية سبب صراعها مع نظام الهيمنة

اللواء موسوي: استقلالية ايران وعدم التبعية سبب صراعها مع نظام الهيمنة

صرح القائد العام للجيش الايراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، ان رغبة ايران للاستقلال وعدم التبعية تعد من اهم اسباب صراع نظام الجمهورية الاسلامية مع نظام الهيمنة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ اللواء السيد عبدالرحيم موسوي، خلال تصريحات له في حفل عسكري، قدوم ذكرى ميلاد الإمام المهدي(ع)، وأشار إلى محاولات نظام الهمينة ضد ايران، قائلا: "من أهم أهداف نظام الهيمنة من محاولاته ضد بلادنا والثورة الإسلامية هو الإضرار باستقلالية شعبنا وقوته ووحدته".

صرح القائد العام للجيش الايراني أن الأعداء لا يتحملون استقلال ايران وقوتها، موضحا: "ان نظام الهمینة يريد من الدول الأخرى الانصياع لأمره والتبعية له ولا يريد أن تتخذ الدول قراراتها بنفسها".

واعتبر اللواء موسوي استقلال الشعب الإيراني من أهم خصائصه وقال: "إن أحد أكبر أسباب صراع نظامنا مع نظام الهيمنة هو قضية الاستقلال وعدم التبعية عنه وتعاظم قوتنا".

وشدد على اهمية اليقظة اكثرا، في مواجهة مؤامرات الأعداء في جميع المجالات والساحات، مؤكدا: "ان الأمن الكامل يسود على جميع الحدود الايرانية تبعا للإجراءات الاستخبارية والعملياتية والوجود الذكي للقوات المسلحة على حدود البلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1931309

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