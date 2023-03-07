اللواء باقري: لم يكن لمؤامرات العدو بجهود أجهزة الاستخبارات في البلاد نتيجة سوى الفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، حجة الإسلام سيد إسماعيل خطيب بقدوم نصف شعبان ومولد الامام المهدي(عج) ويوم الجنود المجهولين للامام الزمان (عج).

وهنأ المسؤولين والمديرين والمجاهدين الشجعان في مجال الدفاع عن أمن وسلام الوطن الإسلامي بوزارة الإمن.

وشكر الله أنه بفضل الجهود الصامتة للقوى المخلصة والملتزمة والخبيرة والرحيمة والثورية في "وزارة الإمن" والتنسيق والتآزر بين العناصر الأخرى لـلمجمع الاستخباراتي في البلاد" والمجالات الحساسة لحماية أمن الوطن الإسلامي وراحته.

واضاف نحن نعتبر أنفسنا مدينين بذكائهم ويقظتهم وإبداعاتهم الملحمية في حرب المعلومات اليوم مع المتعجرفين في عالم.

وتمنى التوفيق والنجاح لجميع مجاهدي مجمع الاستخبارات بالدولة، وخاصة وزارة الإمن برعاية صاحب العصر (عج) واتباع التعليمات الحكيمة والإرشادات من نائبه الشرعي، قائد الثورة الاسلامية الإمام الخامنئي (مُدظَلَّه العالي) .

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