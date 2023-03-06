اللواء باقري: ايران تصنيع صواريخ باليستية قادرة على تدمير الوحدات البحرية المتحركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في حديث لرئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، على هامش لقائه مع الجنود النخب في الدورة العشرين لتدريب الجنود المكلفين النخب، قال : توصلت ايران الى القدرة على تصنيع الصواريخ الباليستية القادرة على تدمير الوحدات البحرية العائمة المتحركة.

وأضاف: تم اختبار هذا الصاروخ بنجاح، ويتم حاليا تصنيعه بعدد كبير. وبهذا اصبحت ايران من بين الدول الثلاثة في العالم التي لديها تقنية تصنيع هذا النوع من الصواريخ.

وأكد اللواء باقري، انه بامتلاك هذا النوع من الصواريخ، سيتم توفير الامن بشكل لافت في البحار المحيطة بنا الى مسافة اكثر من 1000 كيلومتر.

وتابع: ان هذا الصاروخ الباليستي يستهدف من الجو وبدقة عالية (نقطية) الاهداف المتحركة بسرعة 8 ماخ وبمدى 1500 كيلومتر، وفي هذه الحال فإن حاملات الطائرات والسفن المعادية لن تكون آمنة على مسافة 1500 كيلومتر من سواحلنا، وهذا الانجاز قد تحقق على يد النخب من شبابنا، مؤكدا ضرورة استمرار هذه الوتيرة المتنامية.