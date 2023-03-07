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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٨:١٠ م

اللواء سلامي: حرس الثورة على اهبة الاستعداد لتسريع ملاحقة الضالعين بقضية تسميم طالبات المدارس

اللواء سلامي: حرس الثورة على اهبة الاستعداد لتسريع ملاحقة الضالعين بقضية تسميم طالبات المدارس

أكد قائد حرس الثورة الايراني اللواء حسين سلامي أن عناصرنا على اهبة الاستعداد للحفاظ على امن البلاد وتسريع عملية ملاحقة الضالعين وراء قضية تسميم طالبات المدارس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد حرس الثورة الايراني اللواء حسين سلامي، هنأ في رسالة وجهها إلى وزير الامن الايراني بحلول اعياد النصف من شعبان، واكد على جهوزية حرس الثورة للتعاون مع وزارة الامن في ملاحقة الضالعين بقضية تسمم الطالبات

وقال اللواء سلامي في رسالته اليوم الثلاثاء: عناصرنا على اهبة الاستعداد للحفاظ على امن البلاد وتسريع عملية ملاحقة الضالعين وراء قضية تسميم طالبات المدارس ومواجهة كل من يثير الخوف والهلع ويزعزع امن واستقرار البلاد .

وأكد اللواء سلامي أن هذه القضية جريمة كبيرة لاتغتفر، ولابد من التعامل معها بشكل حازم من قبل الاجهزة الامنية.

/انتهى/

رمز الخبر 1931327

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