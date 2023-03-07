الداخلية الايرانية: من المعتقلين في قضية "تسمم الطالبات" أشخاص شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت وزارة الداخلية البيان الثالث بشأن القضايا التي حدثت في المدارس وأعلنت أنه تم التعرف على عدد من المتورطين في هذه الأحداث واعتقالهم في 6 محافظات.

وجاء في نص البيان الثالث لوزارة الداخلية انه بعد البيانات السابقة حول بعض الأحداث والقضايا التي حدثت في عدد من المدارس في البلاد ، نود أن نعلم أبناء الشعب الايراني بان منتسبي وزارة الامن وحرس الثورة وقوى الامن الداخلي تمكنوا من تحديد متورطين في هذه الحوادث في 6 محافظات هي خوزستان وأذربيجان الغربية وفارس وكرمانشاه وخراسان والبرز ، واعتقال عدد من الأشخاص الذين أعدوا المواد المثيرة وقاموا ببثها بين الطلاب الأعزاء ووقوع العوارض الناشئة من استنشاق هذه المواد .

وبحسب المعلومات التي وردت حول أحد الفرق المكونة من أربعة أشخاص ، فإن ثلاثة منهم لديهم تاريخ سيئ ، بما في ذلك الأنشطة في أعمال الشغب الأخيرة ، وارتباطهم بوسائل الإعلام الأجنبية ، التي لعبت دورًا بارزًا في أعمال الشغب الأخيرة والحرب الهجينة.

قام أحد أعضاء هذا الفريق ، بنقل المواد المهيجة إلى المدرسة من خلال ابنته ونشرها بين الطلاب ، وبعد مرض عدد من الطلاب الاعزاء ، قام على الفور بتصوير فيديو لهم داخل المدرسة والمستشفى ، وارسال مشهد اعتلال صحة الطلاب إلى وسائل الإعلام المعادية من أجل استغلالهم في سيناريو إثارة الخوف والقلق في البلاد وفي اوساط الطلاب وإغلاق المدارس وسيجري الاعلان عن المزيد من التفاصيل عن التحقيقات مع هؤلاء المعتقلين من قبل الاجهزة المعنية.

واكد البيان للشعب الايراني العزيز بأنه سيتم تحديد واعتقال المتورطين بهذه الاجراءات اللاانسانية ضد التلاميذ وايجاد مناخ غير امن واثارة الاوضاع النفسية وتقديمهم إلى العدالة.

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