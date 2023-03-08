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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٤:٠١ م

خلال حفل اقيم بمصلى الامام الخميني في طهران؛

عشرات الآلاف يحتفلون بذكرى ولادة الامام المهدي(عج) والاطفال يترددون نشيد "سلام يا قائد" + صور وفيديو

عشرات الآلاف يحتفلون بذكرى ولادة الامام المهدي(عج) والاطفال يترددون نشيد "سلام يا قائد" + صور وفيديو

بالتزامن مع يوم النصف من شعبان وذكرى ولادة الإمام الغائب المنتظر المهدي عجل الله تعالى في فرجه الشريف، أقيم حفل كبير بمصلى الامام الخميني(رض) وترددوا فيه الاطفال نشيد "سلام يا قائد"(سلام فرمانده بالفارسية).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ هذا الحفل رسمياً في تمام الساعة 9:00 صباحاً، ومنذ الساعات الأولى من الحفل، بدأت مجموعات اناشيد مختلفة في مدح الامام المهدي(عج) بمشاركة عدد كبير من المراهقين، حيث تمت دعوة 20 مجموعة الى الحفل لأداء اناشيدهم.

وتشكل الجزء الرئيسي من هذا الحفل هو اناشيد "سلام فرمانده 2" و "بالبيعة" و "عزيزي حسين(ع) 2" بحضور عدد من رواد اهل البيت(ع) مثل رضا هلالي وأبو ذر روحي وسجاد محمدي ومحمد أسد اللهي.

ويذكر انه اكتظ المصلى الامام الخميني بالمشاركين في الساعات الاولى من انطلاق حفل ذكرى ولادة الامام المنتظر وعم السرور والفرح الناس الذين شاركوا في الحفل.

الصور

عشرات الآلاف يحتفلون بذكرى ولادة الامام المهدي(عج) والاطفال يترددون نشيد "سلام يا قائد" + صور وفيديو

عشرات الآلاف يحتفلون بذكرى ولادة الامام المهدي(عج) والاطفال يترددون نشيد "سلام يا قائد" + صور وفيديو

عشرات الآلاف يحتفلون بذكرى ولادة الامام المهدي(عج) والاطفال يترددون نشيد "سلام يا قائد" + صور وفيديو

/انتهى/

رمز الخبر 1931341

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