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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١٢:١٦ م

كنعاني: اليوم العالمي للمرأة فرصة للتأمّل في سجل الغرب الكارثي بحق المرأة والإنسانية

كنعاني: اليوم العالمي للمرأة فرصة للتأمّل في سجل الغرب الكارثي بحق المرأة والإنسانية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، "إن اليوم العالمي للمرأة، بدلًا من أن يكون فرصة لمراجعة السجل الكارثي للثقافة الغربية، أصبح مناسبةً لانتهاكات الغرب السياسية وإلقاء التهم على الدول الأخرى ذات التنوع الحضاري والثقافي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن متحدث الخارجية، كتب على حسابه الخاص في تويتر: اليوم العالمي للمرأة ، بدلاً من أن يكون فرصة للتفكير في السجل الكارثي للثقافة الغربية في التعامل مع حقوق المرأة والأسرة ، أصبح فرصة للاستغلال السياسي من قبل السلطات الغربية، وذريعة من أجل إلقاء التهم على دولٍ وشعوبٍ أخرى تمتلك تنوع حضاري و ثقافي كبيرين، بحجة الدفاع عن حقوق المرأة.

وأضاف الكناني: "أمريكا والعديد من الدول الأوروبية المغرورة التي لها سجل أسود في انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان والمرأة في مجتمعاتهم وأجزاء أخرى من العالم، وانتهاك القوانين ذات الصلة، وكذلك التعاليم الدينية والأخلاقية لحقوق الإنسان والمرأة، ليسوا في وضع يسمح لهم بمطالبة الآخرين بذلك. مضيفاً: "في قضية حقوق الإنسان والمرأة هم مدينون للعالم والمجتمع البشري".

/انتهى/

رمز الخبر 1931358

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