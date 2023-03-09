كنعاني: اليوم العالمي للمرأة فرصة للتأمّل في سجل الغرب الكارثي بحق المرأة والإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن متحدث الخارجية، كتب على حسابه الخاص في تويتر: اليوم العالمي للمرأة ، بدلاً من أن يكون فرصة للتفكير في السجل الكارثي للثقافة الغربية في التعامل مع حقوق المرأة والأسرة ، أصبح فرصة للاستغلال السياسي من قبل السلطات الغربية، وذريعة من أجل إلقاء التهم على دولٍ وشعوبٍ أخرى تمتلك تنوع حضاري و ثقافي كبيرين، بحجة الدفاع عن حقوق المرأة.

وأضاف الكناني: "أمريكا والعديد من الدول الأوروبية المغرورة التي لها سجل أسود في انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان والمرأة في مجتمعاتهم وأجزاء أخرى من العالم، وانتهاك القوانين ذات الصلة، وكذلك التعاليم الدينية والأخلاقية لحقوق الإنسان والمرأة، ليسوا في وضع يسمح لهم بمطالبة الآخرين بذلك. مضيفاً: "في قضية حقوق الإنسان والمرأة هم مدينون للعالم والمجتمع البشري".

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