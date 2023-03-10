كنعاني: الحكومات الأوروبية فشلت في إطلاق اينستكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني، ردا على سؤال الصحفيين بشأن قرار الدول المساهمة في اينستكس بإغلاق هذا النظام، إن الحكومات الأوروبية تعهدت بمواصلة المصالح الاقتصادية من خلال تبني الحلول اللازمة بعد الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا ان إيران اوفت بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. ومن الآليات التي طرحها الأوروبيون للوفاء بهذا الالتزام إنشاء اينستكس كقناة مالية لتسهيل التجارة بين إيران وأوروبا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعتمد قط على هذه الآلية، إلا أنها لم تتردد في التعاون من أجل تشغيل هذه القناة بحسن نية. لكن لسوء الحظ، فشلت الحكومات الأوروبية أيضًا، بالإضافة إلى تقاعسها عن التزاماتها الأخرى، في إطلاق Iينستكس بشكل فعال ولم تتخذ الإجراءات الضرورية لتفعيلها في شكل الوفاء بالتزامات أوروبا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

واعتبر كنعاني أن السبب الرئيسي لفشل اينستكس هو الافتقار إلى الإرادة الجادة وعدم قدرة الحكومات الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها في طريقة التعويض عن الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وارتباطها بالولايات المتحدة، وأضاف: بما أن هذه الدول لم يكن لديها أي موارد مالية أو خط طوال فترة تشغيل اينستكس، فهي لم تضخ ائتمانًا طويل الأجل في هذه القناة.

وقال المتحدث باسم جهاز السياسة الخارجية، الذي أعاد التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لم تكن مرتبطة أبدًا بـاينستكس وقد قامت بأعمالها الدولية من خلال قنوات مالية ومصرفية دولية أخرى: إن جعل إيران مذنبة في بيان إغلاق اينستكس هو محاولة وهمية. للتستر على فشل أوروبا المطلق في امتلاك القدرة على الأقل على الاستقلال المالي عن أمريكا.

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