كنعاني يدين الاعتداء الإرهابي على الصحفيين في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم الإرهابي الجبان على مكان اجتماع الصحفيين في مكتب وكالة أوا ومركز تبيان الثقافي والاجتماعي في مدينة مزار الشريف بأفغانستان.

وأعرب كنعاني عن تعاطفه مع أسر الضحايا والمصابين وكذلك المجتمع الصحفي الأفغاني خاصة في محافظة بلخ، سائلا الباري تعالى الشفاء العاجل للمصابين. ووصف المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية قادة ومرتكبي مثل هذه الهجمات الإرهابية الأسبوعية بأنهم أعداء لاستقرار وأمن وسلام الجيران والمسلمين في أفغانستان، الذين استهدفوا التنوير وكذلك التعايش بين أبناء أفغانستان.

وفی وقت سابق نقلت مصادر رسمية في أفغانستان عن مصدر حكومي أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 16 آخرون في تفجير استهدف مركزا ثقافيا وسط مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي أفغانستان.

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