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١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١١:٥٤ ص

الخارجیة الإيرانية تعلق على تعامل الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين في هذا البلد

الخارجیة الإيرانية تعلق على تعامل الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين في هذا البلد

كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصركنعاني عبر موقع تويتر بخصوص معاملة الشرطة الفرنسية للمتظاهرين في هذا البلد: "ان الشرطة الفرنسية غريبة عن حقوق الإنسان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق ناصر كنعاني على موقع تويتر اليوم (الأحد) بخصوص تعامل الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين في هذا البلد، وقال ان دروس الشرطة الفرنسية للآخرين في احترام حقوق الإنسان واحترام حقوق المتظاهرين تعتبر مثال على احترام حقوق الإنسان واحترام حقوق المتظاهرين في "الحديقة الأوروبية"!

وأضاف كنعاني: إن دروس حقوق الإنسان التي يتلقاها هؤلاء المطالبون هي للآخرين وهم غرباء عنها في العمل.

وأضاف: هناك العديد من هذه الأمثلة في أمريكا وأوروبا!

وفي وقت سابق من يوم امس بعد الاحتجاجات في فرنسا، تم نشر صور الاشتباكات العنيفة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين في هذا البلد.

/انتهى/

رمز الخبر 1931445

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