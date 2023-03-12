الخارجیة الإيرانية تعلق على تعامل الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين في هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق ناصر كنعاني على موقع تويتر اليوم (الأحد) بخصوص تعامل الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين في هذا البلد، وقال ان دروس الشرطة الفرنسية للآخرين في احترام حقوق الإنسان واحترام حقوق المتظاهرين تعتبر مثال على احترام حقوق الإنسان واحترام حقوق المتظاهرين في "الحديقة الأوروبية"!

وأضاف كنعاني: إن دروس حقوق الإنسان التي يتلقاها هؤلاء المطالبون هي للآخرين وهم غرباء عنها في العمل.

وأضاف: هناك العديد من هذه الأمثلة في أمريكا وأوروبا!

وفي وقت سابق من يوم امس بعد الاحتجاجات في فرنسا، تم نشر صور الاشتباكات العنيفة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين في هذا البلد.

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