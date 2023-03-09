أمير عبداللهيان: إيران بلد صديق للشعب السوري وتقف الى جانبه في الأوقات العصيبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيرانية زار اليوم الخميس، المناطق المتضررة من الزلزال في اللاذقية بسوريا.

وخلال الزيارة كان وزير الخارجية حاضرا في أحد الأماكن المدمرة وأطلع عن كثب على عملية الإغاثة وإزالة الأنقاض.

وعلى هامش هذه الزيارة، قال عبد اللهيان: "اننا موجودون في سوريا للتعبير عن التعاطف والتضامن مع الشعب السوري وحكومته. والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي صديقة لسوريا حكومة وشعبا وتقف بجانبها في الأوقات الصعبة ونتمنى الصبر لجميع الناجين من كارثة الزلزال".

وأضاف: "ان الهلال الأحمر والجيش وحرس الثورة الإسلامية يقدمون المساعدة للشعب السوري منذ بداية الزلزال وسنواصل تقديم المساعدة حتى تنتهي الأزمة".

ووصل وزير الخارجية الإيرانية، حسين أميرعبداللهيان إلى مطار اللاذقية لزيارة المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، بعد انتهاء زيارته إلى تركيا، وكان في استقبال أمير عبد اللهيان محافظ اللاذقية.

ومن المقرر ان يجري وزير الخارجية الايراني خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين محادثات مع نظيره السوري و الرئیس السوري بشار الاسد.

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