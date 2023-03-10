إصابة 5 صهاينة في إطلاق نار وسط تل أبيب واستشهاد المنفذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن حالة المصابين بعملية إطلاق النار حرجة وخطيرة ومتوسطة. كما زعمت المصادر العبرية، استشهاد منفذ عملية إطلاق النار، فيما تناقلت وسائل أخرى أن منفذا آخر لا زال حراً.

وجرت عملية إطلاق النار في مكان واحد في شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب"، حيث استخدم المنفذ مسدساً. وتأتي عملية إطلاق النار في "تل أبيب" بعد ساعات من اغتيال قوات الاحتلال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع، بإطلاق النار على مركبتهم، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاماً)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاماً).

ويمثل شارع "ديزنكوف" كابوسا للاحتلال وأجهزته الأمنية، نظرا لتنفيذ عدد كبير من المقاومين عملياتها فيه، والتي أثخنت فيها المقاومة الفلسطينية بالاحتلال. وشارع ديزنغوف هو أحد الشوارع الرئيسية في "تل أبيب" وتنتشر على جنباته عشرات المطاعم والحانات والمحلات التجارية، وسماه الاحتلال بهذا الاسم نسبة لـ"مائير ديزنغوف" أول رئيس لـ"بلدية تل أبيب"، ويوصف أحيانًا بأنه "شانزليزية تل أبيب".

المصدر : شهاب

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