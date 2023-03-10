الخارجية المصرية تعلن عن اهتمام خاص باتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن بيان الخارجية المصرية أن "مصر تتطلع لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار".

هذا و بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة، وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "علي شمخاني" ونظيريه السعودي في بكين على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران خلال توقيع بيان رسمي، بين ايران والسعودية والصين.

وبحسب وكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية، فأن عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني "ابراهيم رئيسي" الى بكين مؤخرا، بدأ " علي شمخاني " منذ يوم الاثنين 6 مارس الجاري بمتابعة اتفاقيات هذه الزيارة واجراء محادثات مكثفة مع نظيره السعودي لحل المسائل العالقة بين كل من ايران والسعودية.

وفي ختام هذه المفاوضات، اليوم 10 مارس 2023، صدر بيان ثلاثي في بكين وقعه ممثل قائد الثورة الاسلامية – امين المجلس الاعلى للامن القومي " علي شمخاني " والمستشار في مجلس الوزراء ومستشار الامن القومي السعودي " مساعد بن محمد العيبان " و عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي " فانغ يي" ورئيس مكتب اللجنة المركزية في الشؤون الخارجية بالحزب وعضو المجلس الحكومي في الصين الشعبية.

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