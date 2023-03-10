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١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٩:٤٤ م

وزير الخارجية القطري يهنئ أمير عبداللهيان باستئناف العلاقات مع السعودية

وزير الخارجية القطري يهنئ أمير عبداللهيان باستئناف العلاقات مع السعودية

أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين امير عبداللهيان .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هنأ وزير الخارجية الايراني، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بمناسبة توليه منصب جديد وهو رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

كما هنأ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في هذا التبادل الهاتفي، بتطور جديد في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية.

كما تحدث الطرفان في هذا الاتصال الهاتفي عن إلغاء العقوبات وضرورة الاهتمام الإنساني بتبادل الأسرى (إيران والولايات المتحدة). وفي هذا السياق، أعرب وزير خارجية بلادنا عن أمله في أن تتصرف الأطراف الأخرى في هذه المحادثات بواقعية.

/انتهى/

رمز الخبر 1931395

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