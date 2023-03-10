وزير الخارجية القطري يهنئ أمير عبداللهيان باستئناف العلاقات مع السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هنأ وزير الخارجية الايراني، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بمناسبة توليه منصب جديد وهو رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

كما هنأ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في هذا التبادل الهاتفي، بتطور جديد في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية.

كما تحدث الطرفان في هذا الاتصال الهاتفي عن إلغاء العقوبات وضرورة الاهتمام الإنساني بتبادل الأسرى (إيران والولايات المتحدة). وفي هذا السياق، أعرب وزير خارجية بلادنا عن أمله في أن تتصرف الأطراف الأخرى في هذه المحادثات بواقعية.

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