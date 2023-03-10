أمير عبداللهيان يثمن جهود الحكومة العراقية بتهيئة المباحثات مع السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في الاتصال الهاتفي بين حسين أمير عبد اللهيان ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، شكر وزير خارجية بلادنا جهود الحكومة العراقية كمبادرة للمحادثات الأمنية بين البلدين الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية.

في هذا الاتصال الهاتفي، أعلن وزير خارجية العراق، أثناء تهنئته بمناسبة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، عن نشر البيان الرسمي للحكومة العراقية في هذا الصدد.

كما ناقش الطرفان في هذا الاتصال وتبادلا الآراء بشأن الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية الألمانية إلى العراق.

وأكد الدكتور أمير عبد اللهيان: إن العلاقات التاريخية الواسعة بين إيران وألمانيا تتطلب الحوار والتعاون لاستبدال السلوكيات العاطفية التي تتعارض مع المصالح المشتركة.

وفي هذا الصدد، شدد الطرفان على ضرورة اتباع نهج واقعي يسود العلاقات بين برلين وطهران.

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