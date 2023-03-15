قلق اسرائيلي من العلاقات بين مصر وإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، حذر تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، من تجديد القاهرة لعلاقاتها مع طهران، رغم بعض نقاط الخلاف بينهما مثل موقف إيران من حماس والجهاد الإسلامي بغزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن حديث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن تجديد العلاقات بين البلدين، يؤكد أن التحالف العربي الإيراني الجديد بات على وشك التنفيذ بعد أن دفعت به المملكة العربية السعودية منذ عدة أيام.

ولفتت تقرير الصحيفة العبرية أن هناك قنوات اتصال بين البلدين، فالقاهرة وطهران لم تتوقفا عن الحديث، كما أن إيران تحترم مصر وقيادتها السياسية احتراما كبيرا.

وأوضحت معاريف، أن إيران أوضحت في عدة مرات خلال العام الماضي أنها تدعم الحوار مع مصر، وفي ديسمبر الماضي، رحب وزير الخارجية الإيراني باقتراح محمد السوداني رئيس وزراء العراق بفتح حوار بين القاهرة وطهران، كما أعرب رئيس الوزراء العراقي عن رغبته في بدء محادثات مباشرة بين البلدين على الصعيد الأمني والسياسي.

وكان قد كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ، عن وجود لقاء "إيجابي" بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي ، في سلطنة عمان نهاية العام الماضي.

وقالت الصحيفة العبرية أن تجدد العلاقات بين إيران والسعودية فتح الباب لهذه العلاقات المرتقبة بين القاهرة وطهران.

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