الاتحاد الاوروبي يرحب بالاتفاق الايراني السعودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، معربا عن تطلعه إلى تنفيذ الاتفاق.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان انه نظرا للدور الرئيسي الذي تضطلع به السعودية وإيران بالنسبة لأمن المنطقة، فن استئناف العلاقات بين البلدين يمكن أن يساهم في استقرار المنطقة ككل.

وأضاف البيان أن تعزيز السلام والاستقرار والحد من التوتر في الشرق الأوسط من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ان الاتحاد ما زال على استعداد للانخراط مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بصورة شاملة وشفافية كاملة.

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