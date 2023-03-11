البحرین ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والریاض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت الوزارة الخارجية البحرینیة عن ترحيب مملكة البحرين بالبيان الثلاثي المشترك باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبرعاية من جمهورية الصين الشعبية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وعبَّرت وزارة الخارجية عن تقدير مملكة البحرين لمبادرة جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات السعودية الإيرانية، استكمالاً للجهود الدبلوماسية العراقية والعُمانية، آملة أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار.

ويذكر أنه بعد زيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى بكين في فبراير الماضي، بدأ الأدميرال شمخاني مفاوضات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين الموافق 6 مارس، من أجل متابعة الاتفاقات الخاصة برحلة الرئيس، من أجل حسم نهائي لموقف الرئيس والقضايا بين طهران والرياض.

وفي ختام هذه المفاوضات، اليوم 10مارس 2023، تم التوقيع على بيان ثلاثي في بكين من قبل علي شمخاني ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني والمستشار في مجلس الوزراء ومستشار الامن القومي السعودي " مساعد بن محمد العيبان " و عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي " فانغ يي" ورئيس مكتب اللجنة المركزية في الشؤون الخارجية بالحزب وعضو المجلس الحكومي في الصين الشعبية.

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