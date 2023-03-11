منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالاتفاق بین إيران والسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربیة السعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وعبر الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وأن تعطي دفعة جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشاد بجمهورية العراق وسلطنة عمان وقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية ورعايتها مما مكن من انجاحها.

ويذكر أنه بعد زيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى بكين في فبراير الماضي، بدأ الأدميرال شمخاني مفاوضات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين الموافق 6 مارس، من أجل متابعة الاتفاقات الخاصة برحلة الرئيس، من أجل حسم نهائي لموقف الرئيس والقضايا بين طهران والرياض.

وفي ختام هذه المفاوضات، اليوم 10مارس 2023، تم التوقيع على بيان ثلاثي في بكين من قبل علي شمخاني ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني والمستشار في مجلس الوزراء ومستشار الامن القومي السعودي " مساعد بن محمد العيبان " و عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي " فانغ يي" ورئيس مكتب اللجنة المركزية في الشؤون الخارجية بالحزب وعضو المجلس الحكومي في الصين الشعبية.

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