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١١‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١٠:١٧ م

النخالة يعزي بشهداء الضفة ويؤكد أن دم الشهداء وهج الانتصار الموعود

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم السبت واجب التعازي والمواساة لعوائل الشهداء الكرام الذين ارتقوا برصاص الاحتلال المجرم في محافظات الضفة المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عزّى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم السبت، بكوكبة الشهداء الذين ارتقوا في جنين ونابلس وشهداء سرايا القدس - كتيبة جبع، مشيداً بصبر وصمود عوائلهم الكريمة بما قدمته من تضحية وعطاء من أجل الإسلام وفلسطين.

وأكد القائد النخالة خلال اتصاله بعوائل الشهداء الكرام، أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ماضية على عهدها مع الشهداء والسير على دربهم حتى تحقيق تطلعات وأمنيات شعبنا بالحرية، معتبراً أن عوائل الشهداء يمثلون عنواناً راسخاً وملهماً في مسيرة الصمود والمقاومة.

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1931431

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