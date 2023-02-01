النخالة: تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا معقود بدماء الشهداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، قدّم اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، واجب التعازي والمواساة لعوائل الشهداء الكرام الذين ارتقوا برصاص الاحتلال المجرم في محافظات الضفة المحتلة.

وعزّى الأمين العام عائلة الاستشهادي خيري علقم منفذ عملية القدس البطولية، وكوكبة الشهداء الأبطال الذين ارتقوا خلال المجزرة الوحشية للاحتلال في مخيم جنين الخميس الماضي التي راح ضحيتها عشرة شهداء، مشيداً بصبر هذه العوائل الكريمة بما قدمته من تضحيات على طريق القدس.

وأكد القائد النخالة خلال اتصاله بعوائل الشهداء الكرام، موقف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالوقوف إلى جانبهم فهم محل فخر واعتزاز كبير، مشدداً أننا سنبقى الأوفياء لتضحياتهم وعلى عهد أبنائهم الشهداء حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

/انتهى/