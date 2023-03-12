الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني بمحيط مدينة مصياف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف مصدر مطلع ان اصوات انفجارات سمعت بمحيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" ان عدوانا إسرائيليا استهدف صباح اليوم بعض المواقع في ريف منطقة مصياف بريف حماة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري: “حوالي الساعة 15: 7 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة”.

وأضاف المصدر: “وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وتبعد مصياف عن حماة نحو 48 كم، وهي مدينة محاطة بعدة جبال.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي غارات متكررة على مناطق مختلفة في سوريا، توقع بعضها خسائر بالأرواح، إضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة والمتوسطة.

والأسبوع الماضي، شن الاحتلال عدوانا على مدينة حلب، أخرجت مطارها الدولي عن الخدمة بضعة أيام.

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