السياح الصينيون في طريقهم إلى إيران.... بكين تصدر تصاريح السفر الجماعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم الأحد، عن إصدار تصاريح جولات سياحية جماعية لمواطنيها إلى 40 دولة أخرى، من بينها نيبال وفيتنام وإيران وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان، والبرازيل من 15 مارس.

وتعد هذه الحزمة، الثانية من الوجهات السياحية في برنامج دليل الصين للجولات السياحية الجماعية، والذي تم الإعلان عنها بعد إعادة فتح الحدود اثر تحسن اوضاع تفشي فيروس كورونا؛ حيث اعلنت عن الحزمة الأولى لـ 20 دولة ومنطقة في 6 فبراير.

في الشهر الماضي، نشرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) تقريرين مصورين عن المناطق السياحية في إيران (شيراز ويزد)؛ حيث اعتبرت ايران، بلدا يتمتع بجاذبية خاصة للصينيين بسبب تنوع ووفرة مناطق الجذب السياحي فيها.

وبهذه الطريقة ، أصبحت شركات السفر والسياحة عبر الإنترنت جاهزة لتقديم الخدمات وبدء العمل اعتبارًا من يوم الجمعة؛ حيث زادت عمليات البحث عن تذاكر الطيران الدولية بنسبة 185 بالمائة في ساعة واحدة من هذا اليوم وفقًا لبيانات من شركة علي بابا الصينية.

و تعد الدول الآسيوية من بين الوجهات السياحية الأكثر شعبية وشهدت زيادة بنسبة 80 في المائة في نمو السياحة الجماعية من 27 فبراير إلى 5 مارس.

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