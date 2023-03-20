الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل الكرملين ويجتمع بالرئيس الروسی

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أخبر بوتين، نظيره شي جين بيغ، أنه اطلع بعناية على الخطة الصينية لتسوية الأوضاع في أوكرانيا، مشيدا بموقف بكين المتوازن في هذا القضية، وغيرها من القضايا الدولية.

وشدد بوتين، على أن روسيا منفتحة على المفاوضات مع روسيا، وأكد احرتامهه للمبادرة الصينية بهذا الصدد. وهنأ بوتين نظيره الصيني، شي جين بيغ، بإعادة انتخابه رئيسا للحزب الشيوعي الصيني، لولاية ثالثة.

وقال بوتين، إن روسيا والصين حققتا خطوات مهمة في تطوير العلاقات المشتركة على مدى 10 سنوات، مشيرا إلى ارتفاع حجم التجارة بين البلدين بأكثر من الضعف، ليصل إلى 185 مليار دولار.

وأضاف بوتين، أن الصين تمتلك نظاما اقتصاديا، ونظام حكم ذو كفاءة عالية، بخلاف الكثير من الدول، مشيرا إلى أن الصين حققت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، وأصبحت موضع اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم.

وأكد بوتين، أن روسيا والصين لديهما الكثير من المهام والأهداف المشتركة.

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