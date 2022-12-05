ايران و العراق يناقشان التعاون في مجال التراث الثقافي و السياحة

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي اليوم الاثنين بيانا اعلن فيه أن السوداني ناقش مع ضرغامي التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الآثار والتراث الثقافي و تبادل الخبرات.

وأضاف البيان ان هذا اللقاء جرى مساء أمس الأحد، بحضور السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

وتناول اللقاء أيضا، أهمية تنسيق العمل في مجال السياحة الدينية وتقديم التسهيلات المتبادلة للمواطنين من كلا البلدين وفقا للبيان.

ووصل ضرغامي إلى بغداد مساء يوم السبت (12 كانون الأول) للمشاركة في ملتقى الحضارات العريقة وكان في استقباله نائب الامين العام لمجلس رئاسة الوزراء العراقي فرهاد نعمة الله حسين و "محمد كاظم الصادق" سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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