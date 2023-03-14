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١٤‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١١:٥٦ ص

وزارة الدفاع الأذربيجانية تعلن عن قصف مواقعها على الحدود مع أرمينيا وقره باغ

وزارة الدفاع الأذربيجانية تعلن عن قصف مواقعها على الحدود مع أرمينيا وقره باغ

صرحت وزارة الدفاع الأذربيجانية بتعرض مواقع قواتها المسلحة على الحدود مع أرمينيا وإقليم قره باغ، اليوم الثلاثاء، لقصف من الجانب الأرمني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صدر عن الوزارة: "منذ مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء تعرضت مواقع الجيش الأذربيجاني للقصف 19 مرة".

وتابع البيان أن الوحدات الأرمنية أطلقت النار من مواقعها في منطقتي باساركيتشارسكي وغوريسكي على مواقع الجيش الأذربيجاني بالقرب من التجمعات السكنية إيستيسو ومولابايراملي بمنطقة كيلباجارسكي والتجمع السكني جاغازور بمنطقة لاتشينسكي والتجمعين السكنيين أستاف وتيزيكند بمنطقة جاشكيسانسكي.

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك قصف أفراد الجماعات المسلحة الأرمنية غير الشرعية المتواجدون في منطقة أذربيجانية تتواجد فيها بشكل مؤقت قوات حفظ السلام الروسية، مواقع الجيش الأذربيجاني في اتجاه منطقة خوجالينسكي".

وتابع أن الوحدات العسكرية الأذربيجانية "اتخذت إجراءات انتقامية مناسبة".

المصدر: تاس

/انتهى/

رمز الخبر 1931524

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