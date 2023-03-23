قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية یتفقد الحدود المشترکة مع جمهورية اذربيجان وجمهورية ارمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، مقر عاشوراء العسكري على الحدود المشتركة لإيران وأرمينيا وجمهورية أذربيجان، التقى من خلاله بمجموعة من حراس الحدود ومناضلين الإسلام في المناطق الحدودية.

وقال العميد باكبور خلال هذا اللقاء: "ان موضوع الدفاع عن الأمن لا يعرف البرد والحر والأعياد وايام العطلة، وعلينا أن نكون متيقظين ومستعدين في جميع الأوقات للحفاظ عليه، وهذا امر تهتمون انتم الأعزاء به جيدًا ومن يقظة ولباقة".

كما زار قائد القوات البرية للحرس الثوري، خلال الأيام الماضية، الحدود الشمالية الشرقية وحدود تيباد ، والتقى وتحدث مع حرس الحدود و القوات البرية للحرس الثوري.

/انتهى/