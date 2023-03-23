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٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣، ٨:٢٤ م

قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية یتفقد الحدود المشترکة مع جمهورية اذربيجان وجمهورية ارمينيا

قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية یتفقد الحدود المشترکة مع جمهورية اذربيجان وجمهورية ارمينيا

تفقد قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، العميد محمد باكبور، الحدود المشترکة مع جمهورية اذربيجان وجمهورية ارمينيا(شمالي غربي البلاد).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، مقر عاشوراء العسكري على الحدود المشتركة لإيران وأرمينيا وجمهورية أذربيجان، التقى من خلاله بمجموعة من حراس الحدود ومناضلين الإسلام في المناطق الحدودية.

وقال العميد باكبور خلال هذا اللقاء: "ان موضوع الدفاع عن الأمن لا يعرف البرد والحر والأعياد وايام العطلة، وعلينا أن نكون متيقظين ومستعدين في جميع الأوقات للحفاظ عليه، وهذا امر تهتمون انتم الأعزاء به جيدًا ومن يقظة ولباقة".

كما زار قائد القوات البرية للحرس الثوري، خلال الأيام الماضية، الحدود الشمالية الشرقية وحدود تيباد ، والتقى وتحدث مع حرس الحدود و القوات البرية للحرس الثوري.

/انتهى/

رمز الخبر 1931738

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