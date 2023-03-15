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١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٣:٢٥ م

انطلاق المناورات المشتركة بين الصين وروسيا وإيران جنوب غرب إيران

انطلاق المناورات المشتركة بين الصين وروسيا وإيران جنوب غرب إيران

انطلق اليوم الاربعاء مناورة بحرية مشتركة بين الصين و إيران وروسيا في بحر عمان بجنوب ايران و تستمر لخمسة أيام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الاربعاء، عن انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع إيران وروسيا اليوم الاربعاء في بحر عمان بجنوب ايران والتي تستمر لخمسة أيام.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع الصينية، اتفقت القوات المسلحة الروسية والصينية وإيرانية على اجراء المناورة البحرية المشتركة تحت عنوان "حزام الأمن البحري 2023" في الفترة من 15 إلى 19 مارس في بحر عمان.

وجاء في البيان، ان المناورة المشتركة جرت ايضا في عامي 2019 و2022.

وتشارك المدمرة الصينية الصاروخية "نانينغ" في هذه المناورات.

وبحسب البيان فإن هذا المناورة المشتركة تسهم في تطوير التعاون بين القوات البحرية للدول المشاركة فيها وتعزيز الاستعداد المشترك لضمان الأمن البحري وترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين.

/انتهی/

رمز الخبر 1931569

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