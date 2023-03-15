"الطاقة الدولية": إمدادات النفط الروسي ظلّت مرتفعة بصورة غير متوقعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أنّ روسيا حافظت بشكل فاق التوقعات على حجم إنتاج النفط الخام والمكثفات، بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وما تبع ذلك من عقوبات غربية صارمة، استهدف الكثير منها قطاع الطاقة في روسيا.

وقالت الوكالة، في تقريرها، إنّ "إمدادات النفط الروسي ظلّت مرتفعة على نحو غير متوقع بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ اتخذت روسيا إجراءات لتسهيل إعادة توجيه صادرات النفط إلى أسواق جديدة".

وأضافت أنّ إنتاج النفط الخام ارتفع بمقدار "130 ألف برميل يومياً خلال شهر شباط/فبراير الماضي ليصل إلى 9.91 ملايين برميل يومياً"، إذ إنّ روسيا وجدت وجهات أخرى لبيع نفطها على الرغم من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتابعت الوكالة أنّ الحجم الكلي لإنتاج النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي "ارتفع (خلال شباط/فبراير الماضي) إلى 11.37 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 30 ألف برميل يومياً فقط" عن مُعدلات إنتاج ما قبل العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

من جهتها، تحدثت صحيفة "بلومبرغ" الأميركية، الأربعاء الماضي، عن ارتفاع سعر النفط الخام الروسي بالنسبة إلى المشترين في آسيا مع توسع مجموعة أكبر من العملاء من الصين والهند.

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