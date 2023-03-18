الادميرال إيراني: إجراء مناورات حزام الأمن البحري المشترك لعام 2023 تمت بأفضل طريقة ممكنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال شهرام إيراني في نهاية مناورات الحزام البحري المشترك بين إيران والصين وروسيا لعام 2023 وبين الصحفيين، إذا أردنا تلخيص هذه المناورات فعلينا أن نقول والحمد لله أن أساطيل الدول الثلاث تمكنت من بلوغ مرحلة النضج الكامل بلغة مشتركة في البحر ولم تكن هناك مشاكل من حيث الاتصال في عملية المناورات. أيضا من وجهة النظر التكتيكية، وهي نقطة مهمة جدا، كان هناك تنسيق جيد جدا بين الوحدات المشاركة في هذه المناورات، وتم تنفيذ التدريبات والتكتيكات التي تم التنبؤ بها بكفاءة وبأفضل طريقة ممكنة.

وأشار الادميرال إيراني إن الأداء الصحيح والدقيق للغاية لبحرية الجيش وبحرية حرس الثورة الاسلامية في هذه المناورات يدل على أن المناورات في القوات المسلحة، بما في ذلك جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفيلق حرس الثورة الإسلامية، هو بما يتماشى تمامًا مع الظروف الدولية، فوجودهم في الساحة الدولية بلغة يفهمها الجميع.

وفي إشارة إلى تقدم البلاد في القطاع البحري، قال الأدميرال الإيراني: إن تعاون صناعة الدفاع في البلاد مع الشباب والشركات القائمة على المعرفة تسببت في هذا النضج الصناعي في المجال البحري لبلادنا.

وتابع: إن النقاش الأساسي في هذه المناورات هي ممارسة ترسيخ الأمن البحري وسلامة البحارة، حيث تمكنت جميع التدريبات في هذا المجال باستخدام معدات عائمة متطورة، وخاصة مركز الأمن الدولي الذي يقع في مدينة كنارك، من القيام بدورهم الجيد في هذه المناورات والحمد لله، ما توقعناه قد تم في هذه المناورات بطريقة جديرة للغاية.

وفي إشارة إلى دور إجراء هذه التدريبات في أمن المنطقة والعالم، قال قائد البحرية العسكرية: في هذه الأيام القليلة التي أقيمت فيها المناورات في المنطقة، تحسن المستوى المعقول للأمن بشكل كبير وفعلنا ذلك. لم نشهد اي وحدات غير مبررة في هذه المنطقة والسفن ولم نر الاجانب الذين كان لهم احيانا تواجد غير مبرر في المنطقة. اليوم، ظهرت إيران والصين وروسيا، كدول بحرية قوية، في المشهد العملياتي بشكل مبدأ المساواة والاحترام المتبادل، ومن خلال إجراء هذه المناورات، تمكنوا من تقديم الأمن البحري للمنطقة، ولكن أيضًا العالم والتجارة العالمية.

وقال الادميرال إيراني، ردا على سؤال حول ما إذا كانت ستضاف دول أخرى إلى مناورات الحزام الأمني البحري في شمال المحيط الهندي في السنوات المقبلة، أوضح: لقد حددنا هدفًا منذ العام الماضي وطلبنا من الدول الصديقة والحليفة بالمشاركة في هذه المناورات، عدد من الدول أرسلت مراقبين لهذه المناورات، وهذا يعني أن هذه الدول سيكون لها وحدات في هذه المناورات في السنوات القادمة، لكن توقعنا هو أن عدد الدول والسفن المشاركة في هذه المناورات سوف تزيد؛ خاصةً وبفضل جهود أبناء النظام الإسلامي، تم تحقيق الأمن البحري في المنطقة.

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