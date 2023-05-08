القوات المسلحة اليمنية تكشف عن مناورة عسكرية كبرى تحت عنوان "الوفاء للشهيد القائد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر عسكري أن مناورة (الوفاء للشهيد القائد) شاركت فيها وحدات قتالية من مختلف تشكيلات القوات المسلحة، مؤكدا أن المناورة تُعد واحدة من أكبر التمرينات التي تجريها القوات المسلحة اليمنية.

ولفت المصدر إلى أن المناورة جرت على مساحة 100 كم مربع، بطابع هجومي على مواقع ومعسكرات مفترضة للعدو الأمريكي والإسرائيلي.

وأشار المصدر العسكري إلى أن مناورة (الوفاء للشهيد القائد) تهدف لرفع حالة الجاهزية، وتحاكي الاستعداد القتالي بتنفيذ عمليات هجومية مفترضة ضد مواقع العدو.

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